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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Rektörün aracıyla uyuşturucu taşıyan sürücü tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Rektörün aracıyla uyuşturucu taşıyan sürücü tutuklandı
Şanlıurfa'da, geçen pazar günü Gaziantep karayolu üzerinde polisler, Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait kırmızı plakalı aracı kontrol noktasında durdurdu. Sürücünün tedirgin ve şüpheli hareketlerini fark eden polis, eğitimli köpekle araçta yaptığı aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirdi. Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan diğer aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Birecik Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İsmi açıklanmayan sürücünün üniversitedeki işine de son verildi.

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Rektörün aracıyla uyuşturucu taşıyan sürücü tutuklandı
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