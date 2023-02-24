Remastered Ne Demek? Filmlerde ve Oyunlarda Remastered Ne Anlama Gelir, Remake İle Farkı Ne?

Filmlerde ve oyunlarda sıklıkla karşımıza çıkan remastered kelimesi, ilgililerinin aklında remastered ne demek, filmlerde ve oyunlarda remastered ne anlama gelir ve remake ile farkı ne gibi soruları da sormaktadırlar. İngilizce anlamı ''yeniden düzenlenmiş'' olan bu kelimeyle alakalı birçok insan araştırma yapmakta ve sorularına yanıt aramaktadır. Remake etmek ile çok karşılaştırılan bu kavram hakkında birçok kafa karışıklığı bulunmakta ve insanlar tarafından cevaplanması beklenilen başlıklardan biri olmaktadır. Bu yazımızda sizler için remestered hakkında merak edilenleri derledik. Buyurun keyifle okumaya.

Remastered Ne Demek?

Eski oyunların grafiklerinin, fazla büyük olmayan ufak çaplı mekaniklerinin ve bazı zamanlarda da oyun içi seslerinin yenilenmesine remastered denir. Kelime anlamı da 'yeniden düzenlenmiş'' olan bu terim sıklıkla başka terimlerle de karıştırılmaktadır. Düzenlenmiş olan eski oyuna göre, görsellik ve mekanik olarak iyileştirilmiş olsalar da remastered oyunlar yeni bir oyun olarak kabul edilmemektedir. Çünkü oyunun içeriğini belirleyen senaryo, görevler, oyun örgüsü, eşyalar ve düşmanların konumu değişmemektedir. Bu nedenle ne kadar yenilenmiş ve iyileştirilmiş olsalar dahi yeni oyun olarak görülmezler.

Filmlerde ve Oyunlarda Remastered Ne Anlama Gelir?

Oyunlarda remastered genellikle doku kalitesinin artırılması, derinlik ve sis eklenmesi, son olarak ışıklandırmanın elden geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu oyunlar yeni oyun olmamakla birlikte, yenilenmiş oyunlardır. Filmlerde de işlem benzer şekilde gerçekleştirilmektedir. Senaryosu, mekanı, oyuncuları ve çekildiği dönem aynı olan filmler remastered edildiğinde, filmin içeriği değil lakin görüntüsü günümüz teknolojisiyle güncel olarak izlenilebilir hale getirilir. Görüntü kalitesi artan filmler yeni filmler olarak adlandırılmaz lakin yenilenmiş ve iyileştirilmiş filmler olarak adlandırılırlar. Müzik dünyasında da sıklıkla kullanılan bu yöntem, eski bir şarkının yeniden düzenlemesi olarak geçmektedir. Düzenlendikten sonra piyasaya sürülen bu şarkıların düzenlenmelerinin tamamı stüdyo ortamında yapılmaktadır.

Remake Nedir?

Remake kelimesinin anlamı birçok kaynakta yeniden çevirmek şeklinde verilmektedir. Remake sözcüğünün kullanılması, bir şarkının veya oyunun veya filmin tamamen yenilenmesi anlamına gelir. Özetle örneğin eski oyunların tekrar yapılmasına remake denir. Remake oyunlar, remastered oyunlar gibi grafik ve seslendirme gibi birkaç değişiklik ile sınırlı kalmaz. En başta oyun motorları değişir ve bununla birlikte her şey yeniden tasarlanır. Oyun içi diyalogların, müziklerin, objelerin ve karakterlerin sıfırdan düzenlendiği bu işlem remake işlemler olarak bilinmektedir. Remake oyunlarda genellikle senaryo değişmez ama senaryonun değiştiği durumlarda da bu işlem "reboot" olarak adlandırılmaktadır. Oyunlardan ziyade filmlerde ve müziklerde de kullanılan bu işlem günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğim remake film yeniden yapım veya yeniden çevrim bir sinema filmi ya da televizyon dizisinin daha önce gösterilmiş bir yapımdan uyarlanması ve genel olarak aynı konuyu işlemesidir.

Remastered'in Remake İle Farkı Nedir?

Remastered ve remake kavramları birbiriyle sıklıkla karıştırılan ve bu nedenle fazlaca araştırılan konulardan biridir. Remastered etmek genellikle, işlemin yapılacağı oyun veya filmdeki kurgunun, senaryonun değiştirilmediği ancak çözünürlüğünün arttırıldığı ve birçok farklı durumunun iyileştirildiği işlemdir. Ancak remake işlemi oyunda ya da filmde senaryo hariç, içeriğinin karakterler, objeler, müzikler vb gibi etmenlerinin değiştirildiği bir işlemdir. Bu işlemde yenilemekten ziyade sıfırdan yaratmak vardır. Yani kısacası, remake eski bir oyunu ya da filmi baştan yapmak; remastered etmek ise eski bir oyunun ya da filmin birtakım mekaniklerini ve grafiklerini geliştirerek, iyileştirerek tekrardan piyasaya sunmaktır.

Remastered Oyunlar Hangileridir?

Firmaların eski ama hatıralarda yer eden, oyuncularda bir tat bırakmış oyunları tekrar piyasaya sunabilmesi için ellerinde olan iki yöntemden biri remastered yöntemidir. Bu yöntemle birlikte eskiden sıkça oynanılmış ve akıllarda yer etmiş oyunlar yenilenip, iyileştirilerek piyasaya tekrar sürülmektedir. bu oyunlardan birkaçı aşağıda verilen gibidir:

Crysis Remastered

Age of Empires 2 , 3 Defenitive Edition

Dark Souls Remastered

Resident Evil 4 HD Edition