Remziye Tüysüz cinayetinde flaş gelişme: 3 şüpheli adliyede!

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden babaanne Hanım P. ve Yalçın P.'nin küçük kardeşi Furkan P., emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Cinayeti işlediğini emniyette itiraf ettiği öğrenilen eski koca Yalçın P. ile kardeşi Osman P. ve babası Hanifi P.'nin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetle ilgili eski koca Yalçın P. ile kardeşi ve babası adliyeye sevk edildi.



Öldürülen kadının eski kocası Yalçın P.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, dün de benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürülmüştü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.