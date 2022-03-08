Remziye Yücel’i sokak ortasında katletti! İfadesi pes dedirtti: Amacım…

İfadesinde, eşinin açtığı boşanma davasından sonradan haberdar olduğunu öne süren Yücel, "Eşim bana boşanma davası açınca gururuma dokundu. Benim bilgim yoktu. Ben eşimi seviyordum ve o yüzden de boşanmak istemiyordum. Bana açtığı boşanma davasını sonradan öğrendim. Ben de dayanamadım. Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı. Ben eşimi çok seviyordum'' dedi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Zeynal Yücel, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.