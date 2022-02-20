"Reng-i Hakkari" gösterileriyle beğeni topladı

Desteklenen proje kapsamında 4 ilde sahne alacak olan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun ilk programını Siverek ilçesinde düzenledi.

Siverek Kaymakamlığı ve Hakkari Valiliği iş birliğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, sinevizyon gösterisiyle başladı. Hakkari'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğinin anlatıldığı gösteriminin ardından sahne alan topluluk, Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sundu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda Grubun halay, zeybek ve horon oyunları gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Hakkari'nin her zaman merak edilen ve özlem duyulan bir kent olduğunu söyledi.

Reng-i Hakkari için kent sakinlerinden gelen talep üzerine etkinlik düzenlediklerini dile getiren Gölbaşı, "Hakkari coğrafi olarak zor bir bölgede olduğu için gidilmesi kolay olmayan bir şehir. Birçok insan Hakkari'yi merak ediyor, herkesi oraya götüremeyeceğimize göre onları buraya davet ettik, bizi kırmayıp geldiler. Reng-i Hakkari, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında dört ilde program yapacak. Bizde kendilerini Siverek'e davet ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Reng-i Hakkari, 2017 yılında kurulan ve Anadolu ağırlıklı etnik olarak daha çok bölgemizi yansıtan ve tanıtan figürleri ve danslarıyla bunu herkese gösteren bir topluluk. Bu gece Siverek'e misafir oldular ve Siverekli hemşerilerim yoğun bir ilgi gösterdi. Bize gelip devamını beklediklerini söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizlere bu güzel geceyi yaşatan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Hakkari Valiliğimize, Valimiz İdris Akbıyık'a teşekkür ediyorum." dedi.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, turnenin ilk etabının Siverek olduğunu söyleyerek, "Diyarbakır'ın ardından Türkiye'mizin farklı illerinde bu gösterilerimize devam edeceğiz. 64 kişilik ekibimiz ile beraber ülkemizin bütün yörelerinin halk oyunlarını ve yöresel ezgilerini yansıtmak üzere başladık. Hedefimiz ulusal ve uluslararası arenada yer almak. Bugün burada olmaktan mutluluk duyduk. Sayın kaymakamımıza ve Siverek sakinlerine misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, protokol üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, grup üyeleri ve vatandaşlar türküler eşliğinde halay çekti.