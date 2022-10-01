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Giriş Tarihi: 1.10.2022 12:12 Son Güncelleme: 1.10.2022 12:39

Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi

Adana'da araştırma amaçlı yetiştirilen kahverengi tonlarındaki 'sarı gelin' ve 'gelincik' isimli pamukların ekim alanları geçen yıla göre 15 kat artarak 3 bin dönüme ulaştı. Ceyhanlı tekstilci Mehmet Ali Bilici, ilk kez deneme amaçlı ektikleri ürünlerden elde edecekleri ipliklerle doğal renkli kumaşlar üreteceklerini ve bu kumaşlarla hazırlayacakları kıyafetleri Avrupa ile ABD'deki önemli giyim markalarına göndereceklerini söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi

Sarı gelin ve gelincik türü pamuklar sayesinde sanayide kimyasal kullanımının azaltılmasının planlandığını vurgulayan Bilici, "Renkler tamamen doğal. Biliyorsunuz, pamuğu işlerken boya veriyoruz, terbiye yapıyoruz. Bu da suyun kirlenmesine, baca gazına neden oluyor. Çevreci bu projeyi desteklememiz, daha temiz bir tekstil sanayisi için başlangıç. Ürünleri işledikten sonra pantolon, gömlek, ceket yapacağız, dünyanın en önemli firmalarına göndereceğiz. Talep olması halinde devamlı üretime sokacağız. Ülkemiz açısından ilk kez denenecek" dedi.

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Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi
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