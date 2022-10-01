Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi

Sarı gelin ve gelincik türü pamuklar sayesinde sanayide kimyasal kullanımının azaltılmasının planlandığını vurgulayan Bilici, "Renkler tamamen doğal. Biliyorsunuz, pamuğu işlerken boya veriyoruz, terbiye yapıyoruz. Bu da suyun kirlenmesine, baca gazına neden oluyor. Çevreci bu projeyi desteklememiz, daha temiz bir tekstil sanayisi için başlangıç. Ürünleri işledikten sonra pantolon, gömlek, ceket yapacağız, dünyanın en önemli firmalarına göndereceğiz. Talep olması halinde devamlı üretime sokacağız. Ülkemiz açısından ilk kez denenecek" dedi.