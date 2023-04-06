Haberler Yaşam Haberleri Reosta Nedir? Fizikte Rotor Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?
Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:18 Son Güncelleme: 6.4.2023 10:18

Reosta Nedir? Fizikte Rotor Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

Reosta nedir sorusu elektrik devreleri veya elektrik enerjisi ile çalışan araçlarla alakalı başlıca sorulardan biridir. Özellikle kafaları kurcalayan sorulardan birisi ne işe yarar olduğudur. Gündelik yaşantımızdan tutun birçok alana kadar yayılmış Reosta Nerelerde kullanılır dilerseniz beraber öğrenelim.

Reosta Nedir? Fizikte Rotor Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

Reosta nedir fizik alanında oldukça önem taşıdığından ilgili kişilerin bilmesi gereken bir sorudur. Ayrıca farklı çeşitleri ve görevleri bulunmasından dolayı reosta ne demek bilinmesi gerekir. Elektrikli cihazlarda dirençler için önem arz eden reosta nedir tüm cevaplar haberimizin devamında yer almaktadır.

Reosta Nedir?

Reosta elektrikli aletlerde veya cihazlardaki iletkenin direncini değiştirmek için kullanılan bir aygıttır. Elektrik devrelerinde sabit dirençler olduğu kadar değişken dirençlerinde bulunduğu devreler vardır. Bu sebeple elektrikli aygıtlardaki direnci değiştirmesine sebep olan bu mekanizmalara reosta denmektedir. Reosta değişken ve ayarlanabilir bir direnç olmakla beraber kısa devre prensibiyle çalışmaktadır.

Adını 1845'te Sir Charles Wheatstone tarafından Yunancada bulunan rheos(akış) ve states(ayarlayıcı) kelimelerinin birleşimini oluşturan "Rhestostat" olarak ileri sürülmüştür. Kelimenin kendi anlamı Türkçede "kontrol cihazı" olarak çevirilmektedir.

Fizikte Reosta Ne İşe Yarar?

Reosta, akımdaki akışın kesilmeden elektrik devresindeki direncin kontrol edilmesi için kullanılır. Elektrik yükleri bir doğrultu üzerinde hareket ederken devamlı olarak en az olan dirençli yolu tercih eder. Direnç azaldığında elektrik yüklerinin hareket şiddeti artacağından anlayacağımız üzere akım ve direnç ters orantılıdır. Bu sebeple akımda bir artış veya düşüş için reosta direncini azaltıp ya da arttırırız. Buradan yola çıkarak reostanın devrenin akımında, uygulanan voltajı ve direncin değişiminde rol oynadığını söyleyebiliriz. Aslında reostaların çalışmasındaki temel prensip, akımdaki voltajın direnci ile ters orantılı olmasıdır.

Reosta Nerelerde Kullanılır?

Reostaların günümüzde pek çok kullanım alanları vardır. Bunlar:

  • Elektrik motorunun hızını arttırmaya ya da azaltmasını sağlar

  • Yüksek gerilime sahip olan veya yüksek bir akıma sahip olan yerlerde kullanılmaktadır.

  • Frekansın boyutunu arttırıp azaltmada kullanılır.

  • Fırın gibi ve ısıtma işlemi gerçekleştiren cihazlarda ışık yoğunluğunu ayarlar.

  • Elektrik süpürgeleri gibi emiş gücüne sahip olan cihazlardaki gücü ayarlamada kullanılır.

  • Televizyon, müzik çalar ve radyolardaki ses seviyelerini ayarlamalarda kullanılır.

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Reosta Nedir? Fizikte Rotor Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?
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