Reşadiye Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tokat Reşadiye Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Potasyum, magnezyum ve sodyum bakımından zengin olan termal suyuyla ilgi çektiği bilinen Reşadiye Kaplıcaları sağlık turizminin önemli rotaları arasında sıralanır. Bu kaplıcalara gidenler kronik ağrı ve cilt hastalıkları gibi rahatsızlıklarının iyileşme süreçlerini destekleyebilir. Dolayısıyla farklı ulaşım seçenekleriyle varılabilen bu tesisle ilgili Reşadiye Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir, suyu kaç derece, neye iyi gelir gibi sorular yanıtlanmalıdır.

Reşadiye Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tokat ilinde yer alan Reşadiye Kaplıcaları pek çok tatil imkanını bünyesinde barındırmasıyla öne çıkar. Sağlık turizminin önemli rotalarından biri olduğu bilinen bu kaplıcaların adını aldığı ilçede konumlandığı söylenebilir. Yani otel, pansiyon, resort ve apart tesisleri mevcut olan bu kaplıcaların Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yer aldığı belirtilmelidir. Buna ek olarak Reşadiye Kaplıcaları'nı keşfetmek isteyenlere bu mekanın detaylı konumundan söz edilmesinde fayda vardır. İl merkezinin güneydoğusunda kaldığı bilinen Reşadiye Kaplıcaları bulunduğu ilçenin ise merkezi bir bölgesindedir. Bununla beraber Reşadiye Kaplıcaları'nın Kelkit Çayı'na da yakın olduğu görülür. Çermik Mahallesi'ndeki Termal Sokak'ta konumlanan Reşadiye Kaplıcaları'na gidecek olan kişilerin kullanabilecekleri ulaşım seçenekleri ise şu şekildedir:

Özel araçla bu tesise gidecek olan bireyler Tokat'ın Reşadiye ilçesinin merkezine ulaşarak Çermik Mahallesi'ne varmalıdır. Bu kaplıcalara toplu taşıma araçlarıyla ulaşmayı planlayan kişiler Tokat otogarından Reşadiye ilçesine ve buradan da ilçe merkezine giden dolmuşlara binmelidir.

Tokat Reşadiye Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Türkiye'de yer alan kaplıcaların termal suyunun kaç derece olduğu ve ne gibi rahatsızlıklara iyi geldiği yaygın olarak araştırılır. Reşadiye Kaplıcaları da termal suyunun ortalama 40-41 santigrat derece olup özellikle fizyolojik hastalıklara iyi geldiği bilinen bir tesistir. Bu tesiste bulunan termal suyun romatizma, kireçlenme ve felç gibi rahatsızlıklarla mücadele eden bireylerin tedavi süreçlerinde olumlu rol oynadığı söylenir. İncelenen sağlık turizmi durağının termal suyuna yönelik olan diğer detaylı bilgiler ise aşağıdaki gibidir: