Haberler Yaşam Haberleri Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?
Giriş Tarihi: 22.8.2023 22:09 Son Güncelleme: 22.8.2023 22:10

Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 22 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık’ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?



A- Büyükada, Heybeliada, Burgazada (CEVAP)
B- Heybeliada, Kınalıada, Büyükada
C- Kınalıada, Büyükada, Burgazada
D- Heybeliada, Büyükada, Kınalıada


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Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalardadır?
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