Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim? Resimdeki Sevgili filmi bu akşam TV’de

Resimdeki Sevgili filmi izleyiciyle bu akşam Show Tv'de buluşacak. Filmi ilk kez izleyecekler olanlar Yönetmenliğini Mehtap Köroğlu'nun üstlendiği Engin'in eşi Rüya'nın ölümünün ardından tüm çevresini kaybetmesini anlatan, yaşamdan kopuk yaşayan bir ilişkiyi anlatan yapımı merak ediyor. Peki Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RESİMDEKİ SEVGİLİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir cerrah olan Engin ve eşi Rüya saldırıya uğrarlar. Engin tüm çabasına rağmen yaralanan eşini kurtarmayı başaramaz ve Rüya kanlar içinde kollarında ölür. Bu acı olay neticesinde Engin'i kan tutmaya başlar. Mesleğini ve tüm çevresini kaybeder, inzivaya çekilir. Yaşamdan kopuk geçirdiği bu günlerde karşısına bir umut ışığı çıkıverir; Süreyya. Her ikisi de inatçı ve fevri olan Engin ve Süreyya zamanla birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar. Ancak Engin kısa süre sonra en büyük korkusuyla yeniden yüzleşmek zorunda kalacaktır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoğlu

Sezin Akbaşoğulları

Güler Okten

Nur Sürer