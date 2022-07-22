Haberler Yaşam Haberleri Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim? Resimdeki Sevgili filmi bu akşam TV’de
Giriş Tarihi: 22.7.2022 14:16

Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim? Resimdeki Sevgili filmi bu akşam TV’de

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Resimdeki Sevgili filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Filmde Ünlü bir cerrah olan Engin ve eşi Rüya saldırıya uğrarlar. Engin tüm çabasına rağmen yaralanan eşini kurtarmayı başaramaz ve Rüya kanlar içinde kollarında ölür. Peki Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim? Resimdeki Sevgili filmi bu akşam TV’de

Resimdeki Sevgili filmi izleyiciyle bu akşam Show Tv'de buluşacak. Filmi ilk kez izleyecekler olanlar Yönetmenliğini Mehtap Köroğlu'nun üstlendiği Engin'in eşi Rüya'nın ölümünün ardından tüm çevresini kaybetmesini anlatan, yaşamdan kopuk yaşayan bir ilişkiyi anlatan yapımı merak ediyor. Peki Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RESİMDEKİ SEVGİLİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir cerrah olan Engin ve eşi Rüya saldırıya uğrarlar. Engin tüm çabasına rağmen yaralanan eşini kurtarmayı başaramaz ve Rüya kanlar içinde kollarında ölür. Bu acı olay neticesinde Engin'i kan tutmaya başlar. Mesleğini ve tüm çevresini kaybeder, inzivaya çekilir. Yaşamdan kopuk geçirdiği bu günlerde karşısına bir umut ışığı çıkıverir; Süreyya. Her ikisi de inatçı ve fevri olan Engin ve Süreyya zamanla birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar. Ancak Engin kısa süre sonra en büyük korkusuyla yeniden yüzleşmek zorunda kalacaktır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoğlu

Sezin Akbaşoğulları

Güler Okten

Nur Sürer

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları adım adım ödeniyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
YKS tercih robotu ve kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor; nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YÖK Atlas Tercih Robotu
Son dakika: Dünyanın gözü Türkiye'de! Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla tahıl krizi aşılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Resimdeki Sevgili filmi konusu ne, oyuncuları kim? Resimdeki Sevgili filmi bu akşam TV’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA