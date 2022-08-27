Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Resimdeki Sevgili oyuncuları ve konusu

Başrollerinde Sarp Levendoğlu ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı Resimdeki Sevgili filmi bugün televizyonda yayınlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapıma dair Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorular yanıt arıyor. İşte Resimdeki Sevgili oyuncuları, konusu, yapım yılı ve filme dair merak edilen diğer detaylar!

RESİMDEKİ SEVGİLİ KONUSU

Ünlü bir cerrah olan Engin'in, eşi Rüya ile birlikte mutlu bir hayatı vardır. Ancak uğradıkları saldırı sonucu hayatları kabusa döner. Rüya ile birlikte saldırya uğrayan Engin, ne kadar çabalasa da eşini kurtarmayı başaramaz. Rüya'nın kanlar içerisinde Engin'in kollarında ölmesi, Engin'de büyük bir travmaya neden olur. Yaşanan bu acı olay sonrasında Engin'i artık kan tutmaya başlar. Mesleğini icra edemez hale gelmesi ve yavaş yavaş tüm çevresini kaybetmesi, Engin'in depresyona sürüklenmesine neden olur. İnzivaya çekilen Engin'in artık hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır. Ancak Süreyya adında bir kadınla tanışması her şeyin değişmesine neden olur. Birbirinden inatçı olan Engin ve Süreyya, birlikte zaman geçirdikçe aralarında yakınlık oluşmaya başlar. Ancak bir süre sonra Engin, en büyük korkusu ile yüzleşmek zorunda kalır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ OYUNCULARI

Sezin Akbaşoğulları

Sarp Levendoğlu

Kübra Süzgün

Uğur Karabulut

Güler Ökten

Nur Sürer

Volkan Ünal

İpek Türktan

Seyda Sasmaz

Yiğit Tuncay

Lara Aysal

Yapım yılı 2016

RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekildiği mekanlara dair kesin bilgiler olmasa da İstanbul'da çekimlerinin yapıldığı öne sürülüyor.