RESİMLİ TOKİ ÖRNEK DAİRELER 1+1, 2+1: TOKİ 500 bin konut projesi örnek daireler nasıl, özellikleri neler?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde yer alan 1+1 ve 2+1 örnek daireler, potansiyel hak sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Dairelerin oda sayısı, büyüklükleri ve iç tasarım özellikleri merak edilirken, projedeki örnek evler hem estetik hem de kullanım kolaylığı açısından örnek teşkil ediyor. Vatandaşlar, ev sahibi olmadan önce dairelerin detaylarını incelemek istiyor.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.