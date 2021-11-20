Resmi Gazete son dakika: Necdet Budak kimdir? Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan son dakika kararına göre Ege Üniversitesi Rektörü olarak halihazırda görevde bulunan Necdet Budak, yeniden rektör olarak atandı. Son dakika kararının ardından ilişkin detaylar merak konusu olarak Prof.Dr. Necdet Budak kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

PROF.DR. NECDET BUDAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Budak'ın Ege Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle;

Necdet Budak, 1964 yılında Edirne'de doğdu.

1986 yılında mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1988 yılında yine aynı fakültede tohumluk üretimi konusunda yüksek lisansını tamamladı.

1990-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden kazandığı burs ile Nebraska Üniversitesi'nde Agronomy bölümünde, Bitki Islahı ve Genetiği konusunda doktora derecesini aldı.

1997 yılında Hollanda hükümeti bursu ile Hollanda'da Tohum Bilimi ve Teknolojisi konusunda çalıştı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Profesör unvanını alan Budak, tarım konusunda gerek uluslararası düzeyde, gerekse yurt içinde araştırma makalesi, proje ve kitaptan oluşan toplam 80 adet çalışma yayımladı.

2002 yılında Edirne'den milletvekili seçildi. 22. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Avrupa Birliği Kurultayı, Avrupa Birliği Karma Parlamento, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım ve Köy İşleri Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

2007 yılında tekrar Milletvekili seçilen Budak 23. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

2012-2017 yılında TEPAV'da çalışmaya başlayan Budak, TEPAV-Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Enstitüsü direktörü olarak görev yaptı.

2017 yılında, bir yıl süre ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanlığı görevini yapan Budak, 18 Ekim 2017 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.