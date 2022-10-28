Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcısı alınacak
Giriş Tarihi: 28.10.2022 01:37

Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcısı alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sözlü sınav sonucuna göre 65 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’ya uzman yardımcısı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.

Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görev yapacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcısı alınacak
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