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Giriş Tarihi: 23.1.2023 16:04

Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Metin Yıldız (48), dini nikahla birlikte yaşadığı Sinem G.’yi resmi nikah istediği için darbedip, ağır yaraladı. Gözaltına alınan Yıldız tutuklandı.

DHA
Resmi nikah isteyen Sinem’i ağır yaraladı

Olay, 19 Ocak günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ev kadını Sinem G., 5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı eczacı kalfası Metin Yıldız'dan resmi nikah isteyince tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Yıldız, Sinem G.'yi darbederek, ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem G., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sinem G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Metin Yıldız polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Yıldız, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı
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