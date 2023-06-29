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Giriş Tarihi: 29.6.2023 14:17 Son Güncelleme: 29.6.2023 14:25

Ressam Serap Lokmacı Kapadokya toprağına hayat verdi

Ressam Serap Lokmacı Kapadokya toprağını kullandığı tempera yöntemiyle seramik sanatıyla buluşturdu.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Ressam Serap Lokmacı Kapadokya toprağına hayat verdi

Yalova'da Ressamlık ve Resim Öğretmenliği yapan Serap Lokmacı Kapadokya bölgesinin mistik ve doğal yapısından etkilenmesiyle Kapadokya'ya yerleşti. Lokmacı, Natürmort ağırlıklı, tüal, kumlama gibi alanlarda yaptığı çalışmalarına Nevşehir'de devam ediyor.

Tempera yönteminin Dünyada ilk defa kullanılan bir teknik olduğunu söyleyen Serap Lokmacı yaptığı çalışmaların yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi gördüğünü ifade etti.

Lokmacı yaptığı açıklamada; "Kapadokya'ya yerleşmemin en büyük sebebi bölgenin doğal yapısının ilham kaynağı olması. Bölgenin en çok ilgi gören yerlerinden almış olduğum toprağı seramiğe işleyerek boyut veriyorum. Yapım aşamaları oldukça zor çalışmalar. Toprağı yumurta akıyla karıştırıp seramik üzerine tutunmasını sağlıyorum. Daha sonra tempera yöntemiyle (Rönesans zamanında uygulanan bir teknik) renklendirmeyi yapıyorum. Dünya da ilk defa yapılan çalışma olduğu için turistler ve yerli halk tarafından oldukça ilgi görüyor." dedi.

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Ressam Serap Lokmacı Kapadokya toprağına hayat verdi
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