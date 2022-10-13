Restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırı olayı akşam saat 23.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. Kemal Kadak (42) bir kadınla restorana geldi.
Kemal Kadak restorandan çıkarken, otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, plakası henüz belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kemal Kadak saldırıda ağır yaralanırken yanındaki kadın ise yara almadan kurtuldu.
Kadak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında restoranın önünde park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.