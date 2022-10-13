Restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kadak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında restoranın önünde park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.