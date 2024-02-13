Restoran cinayetinde yeni gelişme! Savcılık anne ve kız hakkında soruşturma başlattı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2022 yılında 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından işyerinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen balık restoranı işletmecisi Haşmet Gürkan (54) cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı kesinleşmişti.