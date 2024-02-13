Restoran cinayetinde yeni gelişme! Savcılık anne ve kız hakkında soruşturma başlattı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2022 yılında 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından işyerinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen balık restoranı işletmecisi Haşmet Gürkan (54) cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı kesinleşmişti.
Sanık Devrim Gürkan'ın çelişkili ifadeleri ve cinayette başka bir bıçağın daha kullanıldığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayı tüm yönleriyle yeniden inceledi.
ANNE VE KIZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Devrim Gürkan'ın cinayetle ilgili anlatımları ve olay gecesi ortadan kaybolması şüpheleri artırırken, 3 çocuk babası talihsiz adamı öldüren öz evladını cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer ile kızı Evrim Gürkan hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.
Haşmet Gürkan'ın ölümü sonrası hazırlanan otopsi raporunu, kamera görüntülerini ve sanık ile annesi Ayfer ve kız kardeşi Evrim Gürkan'ın çelişkili ifadelerini gündeme getirmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aile yakınlarının avukatı Faruk Çalışkan ise sanığın cinayeti planlayarak ve birilerinin yardımı ile işlendiğini düşündüklerini söyledi.