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Giriş Tarihi: 13.2.2024 15:19 Son Güncelleme: 13.2.2024 16:24

Restoran cinayetinde yeni gelişme! Savcılık anne ve kız hakkında soruşturma başlattı

İzmir’de 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından öldürülen balık restoranı işletmecisi Haşmet Gürkan (54) cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan katil evlat Devrim Gürkan’ın ifadesi ve olayda bir bıçak daha kullanıldığının tespit edilmesi üzerine anne Ayfer ve kızı Evrim Gürkan hakkında azmettirici oldukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Restoran cinayetinde yeni gelişme! Savcılık anne ve kız hakkında soruşturma başlattı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2022 yılında 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından işyerinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen balık restoranı işletmecisi Haşmet Gürkan (54) cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı kesinleşmişti.

Sanık Devrim Gürkan'ın çelişkili ifadeleri ve cinayette başka bir bıçağın daha kullanıldığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayı tüm yönleriyle yeniden inceledi.

Korkunç cinayetin ardından elleri kanlı şekilde polise teslim olan Gürkan, ilk ifadesinde küçük yaşta cinsel saldırıya uğradığını, mahkemede ise sigortasız ve para almadan çalıştırıldığını öne sürmüştü.

ANNE VE KIZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devrim Gürkan'ın cinayetle ilgili anlatımları ve olay gecesi ortadan kaybolması şüpheleri artırırken, 3 çocuk babası talihsiz adamı öldüren öz evladını cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer ile kızı Evrim Gürkan hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Haşmet Gürkan'ın ölümü sonrası hazırlanan otopsi raporunu, kamera görüntülerini ve sanık ile annesi Ayfer ve kız kardeşi Evrim Gürkan'ın çelişkili ifadelerini gündeme getirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aile yakınlarının avukatı Faruk Çalışkan ise sanığın cinayeti planlayarak ve birilerinin yardımı ile işlendiğini düşündüklerini söyledi.

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Restoran cinayetinde yeni gelişme! Savcılık anne ve kız hakkında soruşturma başlattı
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