Restorana açılan ateşte yoldan geçerken vuruldu

İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında cadde üzerindeki bir restorana motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar defalarca ateş ettikten sonra kaçarak izlerini kaybettirdi.Silahlı saldırı sırasında çevrede bulunan Amir Sheikh Alkahwatie yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amir Sheikh Alkahwatie kurtarılamadı.Polis ekipleri yaşanan olay sonrası güvenlik şeridiyle restoran ve çevresini kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda restorana ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.