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Giriş Tarihi: 13.3.2023 13:17

Restoranda ‘kapanma saati' tartışmasında feci son: 1 ölü, 2 yaralı!

Sakarya'nın Söğütle ilçesinde restorana gelen 2 kişi, çalışanlar alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatini bildirince tartışma çıktı. Silahlarını ateşleyen kişiler, restoran sahibini öldürdü, 2 çalışanı yaralayıp kaçtı.

DHA
Restoranda ‘kapanma saati’ tartışmasında feci son: 1 ölü, 2 yaralı!

Olay, gece saatlerinde Söğütlü ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen 2 kişiye, çalışanlar alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi. Yaşanan tartışma üzerine restoranın sahibi Selçuk Sorgut müdahale ederek, 2 müşteriye kapanma saatinin geldiğini söyledi. 2 kişi, tartıştıkları Selçuk Sorgut ve 2 çalışanı tabanca ile ateş ederek vurdu. 2 kişi kaçarken, Selçuk Sorgut, çalışanlar Bayer Ş. ile Ethem A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Selçuk Sorgut, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedavi altına alındı. Polis kimliklerini belirlediği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Restoranda ‘kapanma saati' tartışmasında feci son: 1 ölü, 2 yaralı!
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