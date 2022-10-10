Restoranda kumar oynatırken yakalandılar

İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde restoran olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. "Tombala" oynanmasına yarayan makinelerin söz konusu iş yerinin üst katına taşındığı saptandı.

Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; içerisinde bin 370 lira bulunan üç adet "Şans" kumar makinesi, tombala oynanması için iki düzenek, tombala oyununda kullanılan 160 top ve kartlar ele geçirildi. İş yeri sahibi U.Ş. ve yetkilisi C.Ş. gözaltına alındı.