Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde önceki gece restoran sahibi Selçuk Karcı, kardeşi Serkan ve arkadaşı Mustafa Tilkici ile birlikte otururken içeriye Ertan Canpolat geldi. Canpolat, Selçuk Karcı'ya "Amcamı çağırdın, onun yerine ben geldim" diyerek tabancayla peş peşe ateş etti. Olay sırasında Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici vuruldu. Bu sırada Serkan Karcı da tabanca ile Canpolat'ı vurup yaraladı. Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ertan Canpolat'ın tedavisi sürerken amcası Soner Canpolat ile Serkan Karcı gözaltına alındı.