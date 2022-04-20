Restoranda zehirlendiler

Hollanda'dayaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir Gaziemir'deki bir restoranda çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından aile Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden aileye bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile annesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araş-tırma Hastanesi'ne, Ege ise İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ege ile annesinin tedavileri sürüyor. Aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya'da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.