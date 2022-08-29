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Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:10 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:32

Restorandaki vahşette şans eseri hayatta kalmış! “Telefonuna bakarken eğilince kurşun alnını sıyırdı”

Erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S.’nin şans eseri hayatta kaldığı belirlendi. “Öldürmeye teşebbüs” suçundan hakim karşısına çıkan Tolga Ergen “Niyetim öldürme olsaydı karşımda oturuyordu. Başını hedef alıp ateş edebilirdim” diyerek özrü kabahtinden büyük bir savunmaya imza atsa da kafasına nişan alınan kadının telefonuna bakmak için eğilmesiyle kurşunun alnını sıyırdığı ortaya çıktı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Restorandaki vahşette şans eseri hayatta kalmış! “Telefonuna bakarken eğilince kurşun alnını sıyırdı”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Tolga Ergen(44) ve Demet S.(38) ile bir süredir kıskançlık nedeniyle aralarında sorun vardı. Öyle ki genç kadın defalarca koruma kararı bile aldırdı. Ergen kız arkadaşını arayıp görüşmek istediğini söyledi ve ikili geçen yıl Aralık ayında Kadıköy'de bir restoranda buluştu. Yemek yedikleri sırada gözü dönmüş adam tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden talihsiz kafasına bir el ateş etti. Hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıktı. Tutuklanan Ergen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SİLAHI ÇIKARTIRSAM SÖZLERİNE SON VERİR"

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Tolga Ergen, Demet S. ile 15 yıldır tanıştıklarını ve 4 yıldır aynı evi paylaştıklarını belirterek, telefonuna bir kadından gelen mesaj nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. Sorunlarını konuşmak adına restoranda görüşmeye karar verdiklerini ve yoldayken de cebindeki silahı tesadüfen fark ettiğini anlatan Ergen, "Aramızdaki sorunları konuşurken bana kızmaya başladı. Erkekliğime laf etti. Arka masalardan homurdanma ve gülüşme sesleri geldi. Soğukkanlılığımı korumaya çalıştıkça üzerime geldi. Silahı çıkartırsam bu sözlerine son verebileceğini düşündüm. Silahı çıkarıp sağ tarafına gelecek şekilde doğrulttum. O sırada silah her nasılsa ateş aldı. Silahı kaldırmamla patlaması bir oldu" dedi.

ÖLDÜRME NİYETİM OLSAYDI BAŞINA HEDEF ALIRDIM"

Hiçbir şey olmamışçasına hava almaya çıktığını söyleyen Ergen, "Yaralama veya öldürme niyetim yoktu. Öldürme kastım olsaydı karşımda oturuyordu. Başını hedef alıp ateş edebilirdim. Tetiğe dokunmadım" dedi.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALMIŞ

Demet S.'nin avukatları ise talihsiz kadının olayın travmasını atlatamadığını ve tehdit aldığı için duruşmaya gelemediğini söyledi. Şans eseri hayatta kaldığını gözler önüne sererek, "Sanık, Demet'in kafasına nişan alarak ateş etmiştir fakat o kadar şanslı ki tam o anda telefonuna bakmak için eğilmesi sayesinde kurşun alnını sıyırıyor" dedi. Mahkeme, Demet S.'nin gelecek celse Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adli Görüşme Odası'nda dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Restorandaki vahşette şans eseri hayatta kalmış! “Telefonuna bakarken eğilince kurşun alnını sıyırdı”
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