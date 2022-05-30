Restorandaki yemek sonrası ölen Ece’nin kardeşi Ege hayati tehlikeyi atlattı



'YAKIN ZAMANDA NORMAL SERVİSE ALACAKLAR'

Ege'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Hasret Mercankaya, "Yüzde 10'la çalışan kalbi, yüzde 55'e çıktı. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Yanına gittiğimde beni görünce tanıyıp ağlamaya başladı. Uzun bir süre sonra iletişim kurdum, benden su istedi. Ağzıyla mırıldandı, eliyle su içmek istediğini ifade etti. Ancak yoğun bakımda olduğu için vermedik. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gitmesi mutlu ediyor. Giderken de yanından ayrıldığımız için ağlamaya başladı. Çok mutluyum. Hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattı. Yakın zamanda normal servise alacaklar. Bunun yanında ise olayın hala nasıl gerçekleştiğinin tespit edilememesi üzüntü yaratıyor. Ne ölen kızımın otopsi sonucu çıktı ne de Ege'nin tahlillerinden bir sonuç. Hala olayın neden gerçekleştiği anlaşılamadı. Sonucu merak içerisinde bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)



