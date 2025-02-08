Restorandan aldığı sahte içkiyi berberde içti, hayatını kaybetti

6 Şubat'ta Esenkent Mahallesi'nde bir berberde, olay meydana geldi. Kazakistanlı Samat İmanbekov, her zaman traş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.'yi birlikte yemek yemeye davet etti. 3 arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti.

Yemekten sonra kalkan 3 arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı. Ertesi gün akşam saat 21.00'de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, traş olmak istedi. İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden de tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov'la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. adamı uyandırmak istedi ancak nefes almadığını farkettiler. Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K., Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis İmanbekov'un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.