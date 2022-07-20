Haberler Yaşam Haberleri Restoranı örgüt karargahı yapmışlardı! 9 işadamına FETÖ cezası
Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:51 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:08

Restoranı örgüt karargahı yapmışlardı! 9 işadamına FETÖ cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karargâh olarak kullandığı tespit edilen İstanbul Maltepe'deki Pinhan Restaurant davası karara bağlandı. 9 sanık 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Firari 12 işadamı hakkında yakalanamadıkları için bir karar verilemedi. Mahkeme ayrıca, Pinhan Restorant ile birlikte toplam 4 şirkete şirketin müsaderesine (el konulmasına) karar verdi. Fetullahçı Terör Örgününe ait birçok evrak imha edilmek üzereyken Pinhan restoranda yakalanmıştı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Restoranı örgüt karargahı yapmışlardı! 9 işadamına FETÖ cezası

FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki elemanları aracılığıyla yapmaya çalıştığı 17-25 Aralık 2013'teki darbe girişiminin ardından Pinhan restoranın örgüt karargahı olarak kullanıldığı tespit edilmişti. Kayyum atanan restoranın sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat Köprülü'nün aralarında olduğu 45 kişi hakkında 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmıştı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar duruşması yapıldı.

SON SÖZLER

Karar öncesi Cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği davanın esasına ilişkin mütalaasını (görüşünü) tekrar etti. Savcı, sanıklardan 20'sinin cezalandırılması, 7'sinin beraati, restoran sahiplerinin de aralarında olduğu 12 firari sanığın dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirmişti.
Daha sonra mahkeme heyeti, karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar ise beraatlerine karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öncelikle 12 firari sanığın dosyalarını ayırdı. Yargılama sırasında birleşen 5 sanığın dosyası da ayrılarak, bu sanıkların yargılanmasına ayrıca devam edilmesi kararlaştırıldı.

9 SANIĞA CEZA VERİLDİ

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Fatih Aslan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise İsrafil Gözütok, Uğur Akkoç, Salih Aydın ve Hızır Güngör'e 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Aynı suçtan İbrahim Gözütok ve Mehmet Bektaş 2 yıl 6'şar ay, Fikret Birdal ve Özcan Saf ise 2 yıl 1'er ay hapse mahkum edildi.
18 sanık beraat etti.

FETÖ ŞİRKETLERİNE EL KONULDU

Mahkeme heyeti ayrıca, Pinhan Restorant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret, Birim Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret anonim şirketleri ile Birim Sigorta Acenteliği, Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama limited şirketlerinin müsaderesine (devlet tarafından el konulma) karar verdi. Heyet, hüküm kesinleşene kadar kayyum tedbirinin devamını, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının da saklı tutulmasını kararlaştırdı.

EVRAKLARI İMHA EDEMEDEN YAKALANDILAR

Pinhan soruşturmasına, Emniyet Müdürlüğünü arayan birden fazla kişinin ihbarı üzerine başlanmıştı. FETÖ'ye ait birçok evrakın imha edilmek için Pinhan restoranda bir araca yüklenerek Samandıra'da bulunan örgüte ait inşaatta yakılacağı ihbarı üzerine 11 Eylül 2015'te operasyon yapılmıştı. İhbarda belirtildiği gibi polisler, restoranın arkasında kapalı kasa bir kamyonet içerisinde evraklar bulmuş, imha edilmeden ele geçirilen bu belgelere el konulmuştu. Ele geçirilen evraklar arasındaki "Mini Kasa" isimli belgede örgütün himmet hesabının tutulduğu, bir muhasebe bürosu gibi örgüt belgelerinin bu restoranda saklandığı tespit edildi. MASAK raporuyla da FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'daki para transferlerine de dikkat çekilen restoranda burs adı altında da örgütün finanse edildiği belirlendi.

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Restoranı örgüt karargahı yapmışlardı! 9 işadamına FETÖ cezası
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