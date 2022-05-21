Restoranın duvarı çöktü Ürdünlü eski diplomat öldü

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde lüks bir restoranın önüne otomobille gelen kişiler, araçtan indikleri sırada üzerlerine istinat duvarı çöktü. İki kişi çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın altından çıkarılan yaralılardan Ürdün'ün eski Libya Büyükelçisi olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yakınlarda bulunan özel bir hastaneye Bahaeddin Shanableh, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Subbed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.