Restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü

İstanbul Bebek Arnavutköy Caddesi'nde deniz kenarındaki 3 katlı restoranın zemin katında yerlerinden kopan tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu. O bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü. Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı. Beşiktaş Kaymakamlığı yaralıların durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.