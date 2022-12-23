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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü

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Restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü
İstanbul Bebek Arnavutköy Caddesi'nde deniz kenarındaki 3 katlı restoranın zemin katında yerlerinden kopan tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu. O bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü. Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı. Beşiktaş Kaymakamlığı yaralıların durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü
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