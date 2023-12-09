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Giriş Tarihi: 9.12.2023 12:11

Restoranın önünde öldürülmüştü! Katili hakkında sıcak gelişme...

İzmir'de Furkan Tokgöz ile Serkan Güngör arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle Furkan Tokgöz, bıçağı kaptı! Serkan Güngör'ü boğazından bıçakladı... Kanlar içerisinde kalan Güngör, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Furkan Tokgöz ise tutuklandı.

DHA
Restoranın önünde öldürülmüştü! Katili hakkında sıcak gelişme...

Kan donduran olay, dün saat 01.30 sıralarında, İzmir'de Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde yaşandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp, gözaltına aldı. Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Restoranın önünde öldürülmüştü! Katili hakkında sıcak gelişme...
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