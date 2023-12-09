Restoranın önünde öldürülmüştü! Katili hakkında sıcak gelişme...

Kan donduran olay, dün saat 01.30 sıralarında, İzmir'de Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde yaşandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.