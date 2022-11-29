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Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:24

Restoranları soyan hırsız yakalandı

İstanbul’da kafe ve restoranları soyan hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Restoranları soyan hırsız yakalandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Abdurrahman Gazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde bulunan bir restoran içerisinden iki klima radyatörü, yedi restoran anahtarı, bir matkap ve 143 lira madeni para çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve G.S. adlı kişinin gerçekleştirdiği saptandı.

Restoranlar ve kafeler başta olmak üzere iş yerlerini soyduğu tespit edilen ve "Hırsızlık" suçundan sabıkası bulunan G.S. isimli kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. G.S.'nin gerçekleştirdiği son olayda çaldığı malzemeler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "Mala Zarar Vermek" suçlarından adliyeye sevk edilen G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Restoranları soyan hırsız yakalandı
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