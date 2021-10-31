Restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

İstanbul'un ticaretine yön veren ve tarihi simgelerinden bir olan Kapalıçarşı'da restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2 bin 500 dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 hanın yer aldığı 600 yıllık tarihiyle İstanbul'un ve dünyanın önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı'daki çalışmalar hakkında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve teknik ekibi bilgi paylaşımında bulundu.

Geçen yıl Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon TL bütçe ayrılırken restorasyon, depreme karşı güçlendirme, beden duvarları, altyapı, vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar devam ediyor.



"EN KAPSAMLI TADİLAT YAPILIYOR"

Restorasyon çalışmalarında son durumu anlatan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı'daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor. Tam bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda çatıda düzenleme yapıldı. Yaklaşık 15 yıllık en kapsamlı tadilat yapılıyor. 17 bin metrekarelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının içerisinde 2 bin 500 dükkan var. Çalışmalar orijinaline uygun yapılıyor. 40 arkadaşımız sadece kalem işi çalışıyor" dedi.

'BUNDAN SONRADA İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERECEK'

Beden duvarları güçlendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Turan, "Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul'un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek" ifadelerini kullandı.

'HAZİRAN AYINDA ÇALIŞMLAR BİTİRECEĞİZ'

Bir yıldır çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Turan, "Haziran ayında çalışmaları bitmiş olacağız. Taban işlerinin yüzde 100'ünü tamamladık. Kalem işlerinin yaklaşık yüzde on beşi tamamlandı. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı karşımızda olacak" şeklinde konuştu