Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi ziyarete açıldı





"BUGÜNDE AÇILIŞININ İLK GÜNÜYMÜŞ, ONA DENK GELDİK"

Ziyarete gelen Ramazan Yücel, "Gezi olarak İstanbul'un temel tarihi güzelliği olduğu için gelmek istedik. Bugünde açılışının ilk günüymüş, ona denk geldik. Güzel bir yer. Manzarasını yukarıda göreceğiz. Ona göre değerlendireceğiz" dedi.

"Restorasyon yapıldıktan sonra ilk açılışı biz de merakla bekliyoruz"

Ankara'dan Galata Kulesi'ni ziyarete gelen Mustafa Dönmez, "Ankara'dan geliyoruz. Restorasyon yapıldıktan sonra ilk açılışı, biz de merakla bekliyoruz. Yukarıda neleri göreceğimizi, heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇOK GÜZEL MANZARASI VAR"

Kazakistanlı bir öğrenci ise, "Aslında Galata Kulesi'ne hiç yolum düşmüyor ama buraya özellikle gelmek istiyordum. Bugün özellikle Galata Kulesi'ni seçip buraya gelmek istedim. Yukarıda çok güzel manzarası var. Bir de eski bir tarihi var. Tarihini biraz okumuştum. Onun için buraya gelmeye çok heyecanlandım" şeklinde konuştu.