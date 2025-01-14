Reyhanlı terör saldırısı faili tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucu Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu bilinen, Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TERÖRİST TUTUKLANDI

Reyhanlı terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından baş sağlı mesajı yayınlan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.