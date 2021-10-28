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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:37 Son Güncelleme: 28.10.2021 12:46

Reyhanlı’da 2 kişi tutuklandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Reyhanlı’da 2 kişi tutuklandı

Hatay’da yapılan operasyonda 30 adet Captagon hap, 36,83 gram eroin ve 0,62 gram metamfematin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Reyhanlı ilçe emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde ilçe merkezindeki bir evde bol miktarda uyuşturucu hap olduğuna dair ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, bir adresi yaptıkları operasyonda 30 adet Captagon hap, 36,83 gram eroin ve 0,62 gram metamfematin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden, 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Reyhanlı’da 2 kişi tutuklandı
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