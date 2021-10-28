Reyhanlı’da 2 kişi tutuklandı

Reyhanlı ilçe emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde ilçe merkezindeki bir evde bol miktarda uyuşturucu hap olduğuna dair ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, bir adresi yaptıkları operasyonda 30 adet Captagon hap, 36,83 gram eroin ve 0,62 gram metamfematin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden, 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.