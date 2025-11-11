Reyting sonuçları 10 Kasım 2025 açıklandı! Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, Total ve AB reyting sonuçları

Pazartesi akşamı ekranlarda oldukça güçlü yapımlar yer aldı. Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları ve TV8'in MasterChef Türkiye programı reytinglerde kıyasıya rekabet etti. Peki, 10 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte araştırılan veriler.