REYTİNG SONUÇLARI 15 EKİM! Eşref Rüya, Can Borcu, Sahipsizler... Dün akşamın en çok izlenen yapımları listesi...

15 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları sorgulanıyor. Birçok yapımın ekrana geldiği günde gündüz kuşağı da ilgiyle takip edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve diğer yapımlar da reyting sıralamasında yerini aldı. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonucu...
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D