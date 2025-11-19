REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM 2025: Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu?

Televizyon izleyicileri 18 Kasım 2025 Salı akşamı ekran başındaydı. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümleri heyecan yaratırken, İspanya – Türkiye maçı da canlı yayınla izleyiciyi ekrana kilitledi. Salı akşamının reyting sonuçları Total ve AB kategorilerinde merak ediliyor. Peki, dün akşam zirveye hangi yapım oturdu? İşte 18 Kasım reyting sonuçları…