REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM 2025: Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse... Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu?

Televizyon izleyicileri 18 Kasım 2025 Salı akşamı ekran başındaydı. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümleri heyecan yaratırken, İspanya – Türkiye maçı da canlı yayınla izleyiciyi ekrana kilitledi. Salı akşamının reyting sonuçları Total ve AB kategorilerinde merak ediliyor. Peki, dün akşam zirveye hangi yapım oturdu? İşte 18 Kasım reyting sonuçları…
Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.
18 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.