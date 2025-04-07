Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI 6 NİSAN 2025: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 7.4.2025 06:24 Son Güncelleme: 7.4.2025 06:25

REYTİNG SONUÇLARI 6 NİSAN 2025: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

6 Nisan Pazar gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta birçok dizi yayın hayatına kısa bir ara verirken, ekranlardaki izlenme yarışı hız kesmeden devam etti. Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Peki; Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 6 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI 6 NİSAN 2025: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

6 Nisan 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen programlar, televizyon izleyicilerinin ilgi odağı oldu. Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle pek çok dizi yayına ara verirken, ekranlarda yer alan yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekti. Yayın akışında yapılan değişiklikler, reyting sonuçlarını da doğrudan etkiledi. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ya da program hangisi oldu? İşte, dün gecenin reyting sonuçları hakkında tüm detaylar.

6 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

6 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

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REYTİNG SONUÇLARI 6 NİSAN 2025: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?
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