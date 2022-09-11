Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Cumartesi reyting sonuçları, dünkü dizileri izleyen ya da izlemeye karar verenler tarafından merak ediliyor. Dizilerin izlenme oranları akıbetlerine yön verdiğinden, 10 Eylül Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünkü reyting sıralaması ile birinci olan yapım!
10 EYLÜL CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda detaylar haberimize eklenecek.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
3 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı.
AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Gönül Dağı (Özet)", 3. sırada ise "MasterChef Türkiye" yer aldı.