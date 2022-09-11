Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Cumartesi reyting sonuçları, dünkü dizileri izleyen ya da izlemeye karar verenler tarafından merak ediliyor. Dizilerin izlenme oranları akıbetlerine yön verdiğinden, 10 Eylül Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünkü reyting sıralaması ile birinci olan yapım!