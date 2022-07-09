Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Temmuz Cuma günü reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Yaz dizilerinin yanında tv programları ve yabancı - yerli sinema da sıkça izleyicinin beğenisine sunuluyor. Vatandaşlar sürekli olarak reyting sıralamasını aratmakta. Sıralama yaz dizilerinin kaderini belirlemekte. İşte 8 Temmuz cuma reyting sonuçları