Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Temmuz Cuma günü reyting sıralaması nasıl, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Yaz dizilerinin yanında tv programları ve yabancı - yerli sinema da sıkça izleyicinin beğenisine sunuluyor. Vatandaşlar sürekli olarak reyting sıralamasını aratmakta. Sıralama yaz dizilerinin kaderini belirlemekte. İşte 8 Temmuz cuma reyting sonuçları
REYTİNG SONUÇLARI CUMA 8 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
GEÇEN HAFTA PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
1 – Masterchef Türkiye
2 – Kasaba Doktoru
3 – Gelinim Mutfakta