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Giriş Tarihi: 3.8.2022 10:06

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuç sıralaması ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 2 Ağustos 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuç sıralaması ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuç sıralaması ile kim birinci oldu?

Dünün reytingleri her gün sorgulanmaya devam ediyor. Dün akşam TV yayın akışışında bulunan diziler, filmler ve programlar reyting sıralaması için yarıştı. Sezon arası veren dizilerin yerini yaz dizileri aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuç sıralaması ile kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

26 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuç sıralaması ile kim birinci oldu?
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