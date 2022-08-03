Dünün reytingleri her gün sorgulanmaya devam ediyor. Dün akşam TV yayın akışışında bulunan diziler, filmler ve programlar reyting sıralaması için yarıştı. Sezon arası veren dizilerin yerini yaz dizileri aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuç sıralaması ile kim birinci oldu?