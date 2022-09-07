REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 6 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Balkan Ninnisi...

Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen dizi ve programlar reyting birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Dünün reytingleri bu noktada araştırma konusu haline geliyor. Dünün tv yayın akışında Gül Masalı dizisi ve birbirinden ilgi çekici yabancı ve yerli filmler vardı. İşte ile Reyting sonuçları 6 Eylül AB ve TOTAL sıralaması...