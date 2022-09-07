Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 6 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Balkan Ninnisi...
Giriş Tarihi: 7.9.2022 07:35

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 6 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Balkan Ninnisi...

Reyting sonuçları 6 Eylül 2022 araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 6 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Balkan Ninnisi...

Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen dizi ve programlar reyting birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Dünün reytingleri bu noktada araştırma konusu haline geliyor. Dünün tv yayın akışında Gül Masalı dizisi ve birbirinden ilgi çekici yabancı ve yerli filmler vardı. İşte ile Reyting sonuçları 6 Eylül AB ve TOTAL sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz geçtiğimiz güne ilişkin reyting sonuçları sıralaması açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 6 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Balkan Ninnisi...
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