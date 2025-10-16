Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Eşref Rüya, Can Borcu, Sahipsizler... İşte, 15 Ekim 2025 reyting sıralaması!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 14:36

Dünün reyting sonuçları gündemde. Birçok yapımın ekrana geldiği yayın akışında prime time da Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de final bölümüyle Can Borcu ve TV8'de Masterchef yayımlandı. İzleyiciler favori programlarını yakından takip ederken, aynı zamanda reytinglerde de hangi yapımın birinci olduğu merak edildi. Peki, 15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

15 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları sorgulanıyor. Birçok yapımın ekrana geldiği günde gündüz kuşağı da ilgiyle takip edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve diğer yapımlar da reyting sıralamasında yerini aldı. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, Total, AB ve ABC sonucu...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

MasterChef Türkiye – TV8

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Sahipsizler – Star TV

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

