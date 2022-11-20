Reyting sonuçları Cumartesi 19 Kasım: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi?

Reyting sonuçları 19 Kasım 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sıralaması dizilerin takipçileri tarafından araştırılıyor. Cumartesi günlere ekrana gelen Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisi yanı sıra çeşitli yarışma programları da gündemdeydi. Reyting birincisi olmak için uğraşan yapımlar için heyecan dorukta. İşte, dünün reytingleri…