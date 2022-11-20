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Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:17

Reyting sonuçları Cumartesi 19 Kasım: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi?

Dünün reytingleri sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Her hafta Cumartesi günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi koltuğuna oturmak için mücadele etti. Dünün yayın akışışında Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi diziler yer aldı. Dizilerin yanı sıra milli maç da gündeme oturdu. Reyting sıralaması tablosu dizinin devamlılığı açısından oldukça önemli. İşte, reyting sonuçları cumartesi 19 Kasım 2022…

Reyting sonuçları Cumartesi 19 Kasım: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi?

Reyting sonuçları 19 Kasım 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sıralaması dizilerin takipçileri tarafından araştırılıyor. Cumartesi günlere ekrana gelen Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisi yanı sıra çeşitli yarışma programları da gündemdeydi. Reyting birincisi olmak için uğraşan yapımlar için heyecan dorukta. İşte, dünün reytingleri…

REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2022

Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar henüz belli olması. Reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

TOTAL:

1. GÖNÜL DAĞI

2. KARDEŞLERİM

3. GÖNÜL DAĞI ÖZET

AB:

1. GÖNÜL DAĞI

2. GÖNÜL DAĞI ÖZET

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Reyting sonuçları Cumartesi 19 Kasım: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi?
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