Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!
Giriş Tarihi: 3.10.2022 07:53

Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Dünün reytingleri Medya gündeminde yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler ve programlar reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında Yargı, Gül Masalı, Teşkilat gibi diziler yer aldı. Reyting birincisi olmak için yarışan yapımlara sezon finali yapan dizilerin dahil olması heyecanı artırdı. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 2 Ekim reyting sonuçları Pazar…

Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim aramasıyla gündemde. Reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli bir liste. Reyting birincisi yarışta yerini garantilemeye çalışıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 2 EKİM

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 2 Ekim reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

GEÇEN HAFTA REYTİNG SIRALAMASI I 25 EYLÜL

Total'de birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA