Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim aramasıyla gündemde. Reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli bir liste. Reyting birincisi yarışta yerini garantilemeye çalışıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen liste…