Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları Pazar 2 Ekim aramasıyla gündemde. Reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli bir liste. Reyting birincisi yarışta yerini garantilemeye çalışıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen liste…
REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 2 EKİM
Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 2 Ekim reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.
Geçen haftanın sonuçları için…
GEÇEN HAFTA REYTİNG SIRALAMASI I 25 EYLÜL
Total'de birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.