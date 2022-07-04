Reyting sonuçları Pazar 3 Temmuz 2022 I Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 3 Temmuz sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam Balkan Ninnisi ve Gül Masalı yeni bölümleri ile ekrandaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…