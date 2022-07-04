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Giriş Tarihi: 4.7.2022 07:26

Reyting sonuçları Pazar 3 Temmuz 2022 I Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 3 Temmuz 2022 I Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar günü için bu sabah da yakın mercek altına alındı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler ve programlar reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında yerli ve yabancı birçok film yer alırken Balkan Ninnisi ve Gül Masalı da yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Reyting birincisi merak ediliyor. Peki, 3 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar…

Reyting sonuçları Pazar 3 Temmuz sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam Balkan Ninnisi ve Gül Masalı yeni bölümleri ile ekrandaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 3 TEMMUZ

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 4 Haziran reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçlarını görmek için…

GEÇEN HAFTA PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Totalde Survivor All Star 1. sırayı alırken ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 2. sıraya oturdu.

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Reyting sonuçları Pazar 3 Temmuz 2022 I Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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