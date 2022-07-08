Reyting sonuçları Perşembe 7 temmuz: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Reyting sıralaması tablosu yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Bu noktada reyting birincisi olan diziler bir sonraki bölümü garantiye alıyor. Her Perşembe günü ekranlara gelen dizilerin ve programların sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Temmuz 2022 perşembe reyting sonuçları…