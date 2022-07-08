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Giriş Tarihi: 8.7.2022 07:35

Reyting sonuçları Perşembe 7 temmuz: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Dünün reyting sonuçları medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar arasında İçimizdeki Ateş, Duy Beni ve Seni Kalbime Sakladım gibi yapımlar bulunuyor. Reyting birincisi olmak için yarışan diziler ve programlar Total ve AB grubunda reyting sıralaması tablosunda görülecek. İşte reyting sonuçları Perşembe 7 Temmuz 2022…

Reyting sonuçları Perşembe 7 temmuz: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Reyting sıralaması tablosu yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Bu noktada reyting birincisi olan diziler bir sonraki bölümü garantiye alıyor. Her Perşembe günü ekranlara gelen dizilerin ve programların sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Temmuz 2022 perşembe reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 7 TEMMUZ

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 7 Temmuz reyting sıralaması açıklandığında bu haberde olacak!

Geçen haftanın sonuçları için…

GEÇEN HAFTA PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

30 Haziran 2022 Perşembe gününün totalde ve AB'de kazanan büyük final ileekranlara gelen Survivor All Star oldu.

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Reyting sonuçları Perşembe 7 temmuz: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?
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