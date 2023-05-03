Rezidans Çetesi’ne ikinci dalga operasyon! 200 daireyi 800 kişiye satmışlardı

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir rezidansın dairelerine zorla ve tehditle el koyan, site yönetimini de yine tehditle ele geçiren ve geçtiğimiz haftalarda İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonla 30 üyesi yakalanan çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İddialara göre 200 daireyi 800 kişiye satan ve 300 milyon liralık haksız kazanç elde eden çetenin beş üyesi daha İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Üç çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.