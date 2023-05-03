Haberler Yaşam Haberleri Rezidans Çetesi’ne ikinci dalga operasyon! 200 daireyi 800 kişiye satmışlardı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:58

Rezidans Çetesi’ne ikinci dalga operasyon! 200 daireyi 800 kişiye satmışlardı

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidanstaki dairelere zorla el koyan ve 200 daireyi 800 kişiye satan çeteye ikinci dalga operasyon yapıldı. Beş kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Rezidans Çetesi’ne ikinci dalga operasyon! 200 daireyi 800 kişiye satmışlardı

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir rezidansın dairelerine zorla ve tehditle el koyan, site yönetimini de yine tehditle ele geçiren ve geçtiğimiz haftalarda İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonla 30 üyesi yakalanan çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İddialara göre 200 daireyi 800 kişiye satan ve 300 milyon liralık haksız kazanç elde eden çetenin beş üyesi daha İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Üç çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Adana'da deprem paniği! Sarsıntı şiddetli hissedildi
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
Kendi acıklı akıbetine baksın
Kamuda 470 bin memura da ek gösterge geliyor: Hem aylık hem de ikramiye artacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Rezidans Çetesi’ne ikinci dalga operasyon! 200 daireyi 800 kişiye satmışlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA