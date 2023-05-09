Rezidans Çetesi’ne üçüncü dalga operasyon… 19 gözaltı var

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir rezidansın dairelerine zorla ve tehditle el koyan, site yönetimini de yine tehditle ele geçiren ve geçtiğimiz haftalarda İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen iki dalga operasyonla 35 üyesi yakalanan çeteye üçüncü dalga operasyon düzenlendi. İddialara göre 200 daireyi 800 kişiye satan ve 300 milyon liralık haksız kazanç elde eden çetenin 19 üyesi daha İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 35 mermi ele geçirildi.